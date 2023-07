Business news: ministro Economia Libano, prevista la firma di 22 accordi congiunti con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato congiunto libanese-saudita sta valutando la possibilità di concludere 22 accordi tra Libano e Arabia Saudita, nonché le opportunità che Beirut può cogliere grazie al Fondo per gli investimenti pubblici del Regno (Pif). Lo ha dichiarato il ministro uscente dell'Economia, Amin Salam, in un'intervista rilasciata al quotidiano panarabo edito a Londra “Al Sharq al Awsat”, di proprietà saudita, a proposito della sua partecipazione alla Conferenza d'affari arabo-cinese, tenuta l'11 e il 12 giugno a Riad. Il ministro dell’Economia libanese ha aggiunto che saranno inviate lettere ufficiali a vari ministeri del Regno per “informarli sui giovani e i laureati libanesi, e sulle loro specializzazioni”. Secondo Salam, il popolo libanese "può offrire il suo contributo in molti settori, tra cui la tecnologia, l'economia digitale, la medicina e l'energia". “Il Libano non sarà in grado di tenere il passo con le opportunità di investimento nella regione se non attuerà al più presto le necessarie riforme finanziarie e legali”, ha detto Salam, sottolineando che "gli investimenti e le opportunità di lavoro non possono essere creati senza un settore bancario che riparta dalla ristrutturazione delle banche e approvi il controllo dei capitali". La sicurezza e il ripristino della fiducia, secondo il ministro libanese uscente, “possono essere raggiunti solo attraverso la riorganizzazione delle istituzioni, a partire dall'elezione di un presidente della Repubblica e dalla formazione di un nuovo governo”. Infine, Salam ha dichiarato che “la Siria è la porta d'accesso del Libano al mondo arabo”, spiegando che il ministero dell’Economia libanese sta preparando “l'ambiente adatto a beneficiare delle grandi opportunità economiche e di investimento nella regione”. (Res)