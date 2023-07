Business news: accordo tra emiratina Adnoc e indiana Hindustan Petroleum nel settore dei lubrificanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina Adnoc ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera indiana Hindustan Petroleum Corporation, per espandere il settore della produzione di lubrificanti, da commercializzare negli Emirati Arabi Uniti, in India e in altri potenziali mercati. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National", citando una dichiarazione congiunta diffusa dalle due società. L’accordo prevede un quadro di riferimento per entrambe le compagnie, al fine di promuovere “sinergie commerciali reciprocamente vantaggiose”, sfruttando le potenzialità e le infrastrutture dei rispettivi mercati locali. L’accordo è stato siglato in una fase in cui sia la Adnoc, sia la Hindustan Petroleum Corporation cercano di rendere più efficienti le attività di produzione di lubrificanti all’estero, anche semplificando le procedure di accesso ai principali servizi di sostegno logistico. “L’accordo dimostra il nostro approccio strategico alla cooperazione con importanti partner nel mondo”, ha commentato il direttore della Adnoc Distribution, Bader al Lamki, e “costituisce una pietra miliare nel percorso di espansione internazionale di Adnoc, mentre cerchiamo di migliorare la nostra posizione sui principali mercati mondiali di lubrificanti”. La compagnia emiratina, infatti, ha spiegato Al Lamki “intende stabilire una forte presenza in India, uno dei mercati più grandi e con una crescita tra le più rapide al mondo”. (Res)