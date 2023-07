Business news: Fmi, crescita economica Emirati si è rafforzata nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica degli Emirati Arabi Uniti si è rafforzata nel 2022, beneficiando di una risposta alla pandemia di Covid-19 rapida ed efficace, di misure fiscali di sostegno e dei benefici delle precedenti riforme sociali e favorevoli alle imprese. Lo ha riferito un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) diffuso al termine della conclusione della consultazione dell'articolo IV del 2022 con gli Emirati. “La crescita complessiva dovrebbe raggiungere il 6,9 per cento nel 2022, con una crescita del Pil non di idrocarburi del 5,3 per cento e del Pil di idrocarburi che dovrebbe crescere dell'11,1 per cento nel 2022, a seguito dell'accordo Opec+”, ha spiegato il rapporto, secondo il quale l’inflazione è aumentata con le tendenze globali, ma dovrebbe scendere al 3,4 per cento nel 2023. “Si prevede che le eccedenze fiscali ed esterne rimarranno elevate sulla scia dei prezzi elevati del petrolio. Le banche sono complessivamente adeguatamente capitalizzate e liquide, ma i crediti in sofferenza rimangono elevati, anche se in calo rispetto ai picchi recenti, e i prezzi degli immobili sono aumentati notevolmente in alcuni segmenti”, ha proseguito l’Fmi, evidenziando prospettive economiche “positive” e sostenute da una forte attività interna. (Res)