Business news: “Wsj”, l’Opec ha invitato la Guyana nel Cartello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al Ghais, ha invitato di recente la Guyana a entrare nel Cartello. Lo rivela il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” citando due delegati dell’organizzazione. La richiesta sarebbe stata reiterata anche dal ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman. Il Paese sudamericano, infatti, è tra i produttori di greggio in più rapida crescita, grazie a recenti scoperte petrolifere che dovrebbero consentire la produzione di oltre un milione di barili al giorno da qui alla fine del decennio. Al momento, tuttavia, la Guyana ha deciso di non aderire. (Was)