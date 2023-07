Business news: Emirati-Ungheria, ribadito sostegno a cooperazione economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono favorevoli a una cooperazione economica e sociale con l’Ungheria, soprattutto per quanto riguarda i programmi d’esplorazione spaziale e i servizi statali. Lo ha dichiarato l’ambasciatore degli Emirati in Ungheria, Saud Hamad al Shamsi, in occasione del suo incontro con la presidente ungherese, Katalin Novak, e gli altri ambasciatori arabi nel Paese. Secondo un comunicato stampa del ministero degli Esteri emiratino, Al Shamsi ha anche evidenziato l’importanza della Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28), che si terrà a novembre a Dubai, per “promuovere un’azione globale per il clima”. Da parte sua, Novak ha sottolineato l’importanza “del mondo arabo per l’Ungheria a livello politico, economico e sociale” e “di una stretta collaborazione bilaterale e internazionale”. (Res)