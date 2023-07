Business news: Tunisia, calo dell’1,6 per cento delle esportazioni di datteri a fine maggio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi delle esportazioni di datteri in Tunisia hanno registrato un calo dell’1,6 per cento a fine maggio 2023, rispetto allo stesso periodo della stagione 2021-2022, per un totale di 634,6 milioni di dinari (187 milioni di euro). È quanto emerge dai dati diffusi lo scorso 27 giugno, dall'Osservatorio nazionale dell'agricoltura tunisino. Il volume di datteri esportati risulta di circa 106,5 milioni di tonnellate a fine maggio, con un calo del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo della stagione precedente. Il prezzo medio registrato durante i primi otto mesi della stagione è aumentato del 2,1 per cento, raggiungendo i 5,96 dinari al chilo (1,76 euro al chilo), rispetto ai 5,84 dinari al chilo (1,72 euro al chilo) dello stesso periodo della stagione precedente. La categoria di datteri Nour ha costituito l'87,7 per cento delle esportazioni, vale a dire 93,4 mila tonnellate per un valore di 602,6 milioni di dinari (circa 178 milioni di euro). (Tut)