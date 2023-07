Business news: Egitto-Repubblica Ceca, firmato accordo per ammodernamento locomotive ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha firmato un contratto di manutenzione di 15 anni con la società ceca Skoda, per ammodernare 280 locomotive ferroviarie. Lo ha fatto sapere il ministero dei Trasporti egiziano in un comunicato stampa. "Puntiamo a sfruttare al massimo la flotta di locomotive ferroviarie per aumentare la capacità di trasporto di passeggeri e merci e per fornire i servizi sulle linee di rete", ha affermato il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir. "Stiamo sviluppando un piano globale per localizzare l'industria ferroviaria in Egitto attraverso la cooperazione con le principali società internazionali specializzate in questo campo", ha aggiunto il ministro. La ferrovia mira a trasportare due milioni di passeggeri al giorno nel 2030 e a raggiungere un volume di trasporto merci pari a 13 milioni di tonnellate all'anno. (Cae)