Business news: corruzione in Africa, convalidate multe per TechnipFmc e Technip Energies

- Il Tribunale di Parigi ha convalidato le multe per l'azienda britannica TechnipFmc e quella francese Technip Energies, entrambe attive nel settore energetico, che pagheranno rispettivamente 179,45 e 29,45 milioni di euro per evitare di essere perseguite con l'accusa di corruzione in Ghana e nella Guinea equatoriale. Lo hanno reso noto i due gruppi, che hanno fatto ricorso ad una convenzione giudiziaria che permette di risolvere il contenzioso con un accordo. (Frp)