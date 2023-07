Business news: Kenya, presidente Ruto firma legge di bilancio, previsto raddoppio dell'Iva sul carburante al 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha firmato la prima legge finanziaria del suo governo, che prevede un un significativo aumento delle tasse delle entrate attraverso l'aumento delle tasse su una serie di articoli. Lo riferisce la stampa keniota. Uno dei cambiamenti più controversi approvati dal parlamento la scorsa settimana è il raddoppio dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) da addebitare sul carburante, che passa dall'8 al 16 per cento. I dipendenti statali dovranno inoltre versare l'1,5 per cento della loro retribuzione lorda per un prelievo sulla casa che sarà destinato ad un fondo che finanzierà la costruzione di abitazioni per persone a basso reddito. Il presidente Ruto, eletto lo scorso anno, ha detto che il governo ha bisogno di più soldi per poter saldare i debiti accumulati sotto la presidenza del suo predecessore, Uhuru Kenyatta, tuttavia l'opposizione è sul piede di guerra e ha annunciato proteste se gli aumenti delle tasse entrassero in vigore. (Res)