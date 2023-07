Business news: Zimbabwe, tasso d'inflazione annuale torna a tre cifre per la prima volta da cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione annuale dello Zimbabwe è salito a tre cifre per la prima volta in cinque mesi dopo che le molteplici svalutazioni della valuta locale hanno portato i prezzi a salire. Secondo quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall'Agenzia nazionale di statistica dello Zimbabwe, l'indice misto dei prezzi al consumo - che le autorità di Harare hanno adottato come parametro di riferimento per l'inflazione a febbraio - è aumentato del 175,8 per cento a giugno dall'86,5 per cento del mese precedente, mentre i prezzi sono saliti del 74,5 per cento nel mese, rispetto al 15,7 per cento di maggio. Il nuovo misuratore è stato selezionato poiché, secondo l'agenzia, riflette meglio la realtà economica del Parse dal momento tiene traccia dei prezzi sia in dollari Usa che in dollari dello Zimbabwe, a differenza del precedente benchmark che valutava solo i costi in termini di valuta locale. Il biglietto verde rappresenta il 75 per cento di tutte le transazioni nell'economia zimbabwiana ed è ampiamente utilizzato per pagare cibo, carburante e servizi, oltre ad essere preferito come migliore riserva di valore rispetto al volatile dollaro dello Zimbabwe. Il dollaro dello Zimbabwe si è deprezzato dell'85 per cento negli ultimi due mesi sul mercato ufficiale e lo scorso 6 giugno il comitato di politica monetaria della Banca centrale ha alzato il tasso di interesse più alto del mondo dal 140 al 150 per cento, tre settimane prima di un incontro programmato per contenere l'inflazione, ma da allora ha escluso ulteriori aumenti. La decisione fa parte di una serie di misure da parte delle autorità per stabilizzare il dollaro dello Zimbabwe, compreso il divieto imposto alla Banca centrale di prendere in prestito qualsiasi valuta estera senza la previa approvazione del ministero Tesoro. (Res)