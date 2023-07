Business news: Mozambico, Ifad e governo di Maputo siglano due accordi di sovvenzione per oltre 4 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) e il governo del Mozambico hanno firmato due accordi di sovvenzione per un valore complessivo di 4,2 milioni di dollari. Queste sovvenzioni, si legge in un comunicato dell'Ifad, contribuiranno a costruire la resilienza delle comunità rurali attraverso una migliore sicurezza alimentare, una migliore nutrizione e maggiori redditi. Il finanziamento sarà incanalato attraverso due progetti di sviluppo esistenti sostenuti dall'Ifad. "L'agricoltura rimane ancora la principale attività economica in Mozambico con un elevato potenziale di crescita, data l'ampia disponibilità di terre coltivabili e la diversità agroecologica", ha affermato Sara Mbago-Bhunu, direttore regionale dell'Ifad per l'Africa orientale e meridionale. "Con l'approccio multidimensionale dell'Ifad, stiamo promuovendo attivamente la produttività e la diversificazione delle diete, nonché l'aumento del reddito e dell'occupazione. Mentre lavoriamo per lo sviluppo sostenibile del sistema alimentare del Mozambico, in particolare durante il tredicesimo rifornimento dell'Ifad, la nostra enfasi principale è quella di affrontare i driver e impatti della fragilità per costruire sistemi alimentari resilienti", ha aggiunto. (segue) (Com)