Business news: Africa, Usaid e Banca africana di sviluppo firmano estensione accordo di partenariato strategico

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), attraverso la Power Africa Presidential Initiative, e la Banca africana di sviluppo (Afdb), hanno firmato un'estensione e un'espansione della Convenzione di sovvenzione per l'obiettivo di sviluppo regionale (Rdoag) a margine dell'Africa Energy Forum a Nairobi. L'accordo, si legge in un comunicato, approfondisce il partenariato strategico e amplia le basi per la cooperazione nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per combattere la povertà energetica, il cambiamento climatico e rafforzare i sistemi energetici nell'Africa subsahariana. Nello specifico, l'accordo mira a porre fine alla povertà energetica entro il 2030; accelerare la Just Energy Transition in Africa; e rafforzare l'ambiente favorevole per l'energia pulita. L'estensione di cinque anni, fino a settembre 2028, apre la strada a contributi futuri fino a 500 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti per promuovere gli obiettivi di RDOAG. Ad oggi, circa 388 milioni di dollari sono stati erogati tramite la Rdoag, compreso il sostegno diretto al Fondo per l'energia sostenibile per l'Africa (Sefa), gestito dall'Afdb, e all'iniziativa Desert to Power della Banca. L'accordo consentirà inoltre ai partner di fornire supporto finanziario, tecnico e operativo a pubblico, privato, società civile e altre parti interessate, comprese sovvenzioni, investimenti azionari e di debito e misure di mitigazione del rischio. (Res)