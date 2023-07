Ue: Salvini, impegnato per centrodestra unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa “sono impegnato per unire tutto il centrodestra, così come abbiamo fatto in Italia, per difendere i nostri valori comuni anche a Bruxelles”. Lo afferma il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader leghista, Matteo Salvini, in un’intervista a “Il corriere della sera”, sottolineando che “un’alleanza tra conservatori, liberali, cristiani e federalisti è nella logica delle cose”. L’obiettivo è dunque per Salvini “tutto il centrodestra unito, senza i socialisti” perché “la sfida è evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europeo dopo tutti i danni e gli scandali”. “Sono certo – sottolinea – che tutti i partiti della maggioranza, a partire da Fratelli d’Italia e Forza Italia, condividano l’obiettivo”. “L'unità delle nostre famiglie politiche, che hanno solide radici valoriali comuni – continua –, va costruita a ogni costo: è una delle eredità di Silvio Berlusconi”. Per questo, Salvini si dice “pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra”. (Rin)