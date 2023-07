Business news: ricerca accusa Google di aver violato i suoi standard pubblicitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha sistematicamente violato gli standard che si era pubblicamente imposta nel collocamento delle inserzioni pubblicitarie in siti web terzi. E' quanto sostiene una nuova ricerca della società di analisi Adalytics rilanciata dal quotidiano "Wall Street Journal", che riguarda le inserzioni pubblicitarie inserite nei siti web tramite il programma Google Video Partners. Secondo la ricerca, Google ha violato i suoi standard in ben l'80 per cento dei casi, collocando contenuti pubblicitari in pagine web che non rispondono ai requisiti ufficiali per la monetizzazione. In una nota, Google ha contestato i risultati della ricerca, definendoli "non accurati" e difendendo la "rigorosità" delle sue politiche. (Was)