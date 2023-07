Business news: Foxconn nega responsabilità per fallimento Lordstown Motors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha negato di aver illegalmente trattenuto una serie di investimenti promessi a Lordstown Motors e di aver così contribuito al fallimento della casa automobilistica statunitense. Il produttore di autocarri elettrici con sede in Ohio ha presentato istanza di fallimento, predisponendo la vendita dell’azienda dopo la mancata risoluzione di una controversia sugli investimenti con Foxconn, il suo maggiore azionista. La multinazionale taiwanese è stata per di più citata in giudizio per frode e violazione del contratto. Secondo Lordstown Motors, Foxconn avrebbe infatti sottratto all’azienda manodopera qualificata e non avrebbe assicurato all’azienda l’assistenza promessa. In una dichiarazione pubblicata in risposta alle accuse, l'azienda taiwanese ha affermato di aver "mantenuto un atteggiamento positivo nel condurre trattative costruttive" con Lordstown, che tuttavia ha tentato di “fuorviare” l’opinione pubblica e di non rispettare "l'accordo di investimento nel rispetto dei termini contrattuali". (Was)