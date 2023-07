Business news: stampa, multinazionale cinese Xiaomi prevede di ridurre forza lavoro in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale indiana del colosso delle telecomunicazioni cinese Xiaomi prevede di ridurre l'organico al di sotto dei mille dipendenti, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che punta a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a contrastare il crollo delle quote di mercato. Lo riporta il quotidiano indiano "Economic Times". All'inizio dell'anno, la forza lavoro della filiale indiana ammontava a circa 1.500 dipendenti; tuttavia, secondo la testata, almeno 30 persone sarebbero state licenziate solo nell'ultima settimana. Xiaomi ha sinora puntato con convinzione sul mercato locale per la commercializzazione dei suoi prodotti, e il mese scorso aveva anticipato una nuova collaborazione con la società di telecomunicazioni Optiemus per la produzione di dispositivi senza fili nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. Lo scorso anno, ha stretto inoltre un accordo di collaborazione con il colosso britannico dell'energia Shell per promuovere diversi articoli in India, tra cui cui compressori elettrici portatili e Mi Smart Band 5. (Inn)