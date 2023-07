Business news: Algeria, export non idrocarburi arriverà a 13 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale degli esportatori algerini ha annunciato che si impegnerà pienamente negli sforzi volti ad aumentare il volume delle esportazioni non di idrocarburi dell'Algeria, per raggiungere la soglia di 13 miliardi di dollari nel 2023, in linea con la natura e le esigenze dell'economia nazionale. Lo ha reso noto il presidente dell’associazione, Tarek Boulmerka, indicando che "il prodotto algerino sta registrando una grande richiesta nei mercati globali, grazie alla sua qualità e alla sua conformità alle specifiche internazionali, e si caratterizza anche per il suo prezzo inferiore rispetto ai prodotti di molti altri paesi". "L'associazione è pienamente impegnata nella realizzazione dell'obiettivo di aumentare le esportazioni di non idrocarburi a 13 miliardi di dollari nel 2023", ha affermato Boulmerka, apprezzando gli incentivi stabiliti dallo stato per incoraggiare la produzione e l'esportazione, alla luce dell'elevata domanda di prodotti algerini nel mercato globale. (Ala)