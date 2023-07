Business news: Egitto, attività industrie manifatturiere ed estrattive in calo dell'8,4 per cento a aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle industrie manifatturiere ed estrattive in Egitto è diminuito dell'8,4 per cento durante il mese di aprile. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche in Egitto, secondo il quale la metodologia dell'indice è stata aggiornata utilizzando l'anno base 2012-2013 e secondo la guida dell'attività industriale e l'utilizzo dell'indice mensile da gennaio 2020. L'indice per le industrie manifatturiere ed estrattive (esclusi greggio e prodotti petroliferi) ha raggiunto 99,33 ad aprile 2023 (dato preliminare), rispetto a 108,49 di marzo 2023 (dato finale), con un calo dell'8,4 per cento. (Cae)