Business news: Algeria, firmato accordo con tre società cinesi per miniera di Gara Djebilet

- L'Algeria ha firmato un accordo di investimento del valore di un miliardo di dollari con un gruppo composto da tre società cinesi, Cfe, Msc e Haidai Solar, per la costruzione di un impianto che trasformerà il minerale di ferro proveniente dalla miniera di Gara Djebilet, situata nella provincia di Bechar, nel sud-ovest del Paese. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria. La delegazione cinese ha ispezionato il sito destinato alla costruzione delle strutture per il trattamento e la trasformazione, le quali verranno realizzate in collaborazione tra l'azienda siderurgica nazionale algerina FerAlgérie e il gruppo delle società cinesi. La provincia di Bechar ha concesso un'area di circa mille ettari per la costruzione delle unità di lavorazione e trattamento del minerale di ferro presso la miniera di Gara Djebilet. Il progetto prevede la creazione di un complesso produttivo di semilavorati chiamati "lastre" su un'area di 70 ettari, con un investimento iniziale di circa un miliardo di dollari e una capacità di produzione di un milione di tonnellate di prodotti finiti. Si stima che il completamento del progetto richiederà circa 36 mesi e creerà oltre mille posti di lavoro diretti. (Ala)