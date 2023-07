Business news: Tunisia, von der Leyen, presto memorandum intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è pronta a rinnovare il partenariato con la Tunisia. È quanto si legge in una lettera inviata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ai leader degli Stati Ue in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo. "La mia visita a Tunisi dell'11 giugno con il primo ministro Giorgia Meloni e il primo ministro Mark Rutte ha dimostrato il valore dell'approccio Team Europe. La Tunisia è stata uno dei nostri partner chiave per molti anni e siamo ora pronti a rinvigorire le nostre relazioni con un partenariato globale basato su cinque pilastri: assistenza macrofinanziaria non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie, rafforzamento dei legami economici e commerciali, cooperazione in materia di energia verde, migrazione e incremento dei contatti interpersonali", si legge nel testo della lettera. "Il commissario Varhelyi dovrebbe finalizzare a breve un memorandum d'intesa con la Tunisia su tutti questi temi", ha concluso von der Leyen. (Beb)