Business news: Algeria, prevista apertura di sei nuovi istituti bancari entro fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria conta di aprire, entro la fine del 2023, sei nuovi istituti bancari, tre dei quali sono filiali di banche algerine all’estero. È quanto riferisce il quotidiano algerino “El Chourouk”, precisando che di queste tre filiali, due saranno autorizzate a operare in Mauritania e in Senegal, mentre la terza è ancora in attesa di approvazione da parte delle autorità della Francia. Nel territorio nazionale, intanto, sono ancora in corso i preparativi per l’apertura di due istituti pubblici, la Banca di sviluppo locale (Banque de Développement Local, Bdl) e la Banca popolare d’Algeria (Banque Populaire d’Algérie, Bpa). Contestualmente, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della nuova legge su finanza e banche, le autorità algerine stanno valutando le richieste di accreditamento avanzate da nuovi operatori privati. La nuova legge, infatti, consente l’apertura di banche di investimento, di banche islamiche e di banche digitali. Secondo il presidente della Confederazione algerina del patronato cittadino (Capc), Zergoun Rahmoun, le richieste provenienti da operatori privati riguardano istituti bancari specializzati negli investimenti, banche regionali che coprono determinate zone del Paese e banche completamente conformi alle norme della finanza islamica. (Ala)