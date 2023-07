Business news: Libano, Corte dei conti francese, dubbi sul 92 per cento di aiuti versati a Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è chiaro il modo in cui sono stati spesi 214 milioni di euro di aiuti francesi in Libano tra il 2019 e il 2021, il 92 per cento dei quali è stato versato alle organizzazioni non governative (Ong). Lo ha dichiarato la Corte dei conti di Parigi nel suo ultimo rapporto, secondo cui, dopo l'esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, questi aiuti sono stati destinati alle Ong invece che alle istituzioni ufficiali, a causa della corruzione all'interno di queste ultime. Secondo la Corte dei conti francese, gli aiuti arrivati in Libano attraverso le Ong francesi non sono stati adeguatamente documentati. Il valore totale in forma di assistenza è stimato a 3,7 miliardi di dollari. La Germania è il principale donatore con il 26 per cento della spesa, seguita da Stati Uniti con il 20,4 per cento e dall'Unione europea con l'11,9 per cento. (Lib)