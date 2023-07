Serbia-Kosovo: autorità serbe rilasciano agenti delle forze speciali di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità serbe hanno rilasciato i tre agenti delle forze speciali del Kosovo (Rosu) che erano stati arrestati lo scorso 14 giugno. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kosovapress”. L'arresto aveva provocato un nuovo aumento delle tensioni tra i vertici di Belgrado e Pristina, che avevano fornito in merito versioni contrapposte. Secondo Belgrado, i tre kosovari erano stati catturati "all'interno del territorio della Serbia centrale", mentre a detta di Pristina gli agenti erano impegnati in "un'operazione di pattugliamento all'interno del comune di Leposavic", nel nord del Kosovo. Nel tentativo di risolvere la crisi in atto, l'Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, aveva convocato a Bruxelles una riunione urgente con il premier kosovaro, Albin Kurti, e il presidente serbo Aleksandar Vucic.(Alt)