Montenegro: Consiglio nazionale serbo, annullare decisione riconoscimento Kosovo del 2008

- Il Consiglio nazionale serbo del Montenegro ha chiesto al governo di Podgorica di annullare la decisione sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, attuata nel 2008 dall'esecutivo dell'allora premier Milo Djukanovic. La richiesta arriva dall'adozione di un documento denominato Dichiarazione di Vidovdan da parte dell'organizzazione che sostiene la realizzazione dei diritti costituzionali e legali del popolo serbo in Montenegro. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtgc", secondo cui il presidente del Consiglio nazionale serbo, Momcilo Vuksanovic, ha sostenuto la necessità di aprire un dibattito pubblico e parlamentare sulla questione, "considerando che la politica in materia dell'ex regime montenegrino (dell'ex presidente Djukanovic) è stata sconfitta anche nelle ultime elezioni parlamentari". "Dopo la completa esclusione dell'alfabeto cirillico dall'uso ufficiale e la ridenominazione completa della lingua serba, la decisione più dolorosa per la maggioranza dei cittadini montenegrini è stata il riconoscimento forzato del falso Stato del Kosovo", ha sottolineato Vuksanovic.(Seb)