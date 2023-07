Serbia: Vucic, non siamo noi i responsabili dell'aumento della violenza in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha negato che dietro all'aumento della violenza e delle tensioni nel nord del Kosovo ci sia Belgrado. "La Serbia non è responsabile dell'aumento della violenza nel nord del Kosovo. Tutti nel mondo sanno chi sta cercando di intensificare la situazione", ha detto il capo dello Stato serbo in una conferenza stampa organizzata dopo l'apertura a Valjevo di uno stabilimento di attrezzature sanitarie della tedesca Hansgrohe. "Mi aspetto molte situazioni difficili nel prossimo periodo per i serbi del Kosovo. C'è molto nervosismo per la situazione in Ucraina, alcuni pensano che dovremmo pagare noi il prezzo per le loro aspettative non soddisfatte", ha affermato Vucic, aggiungendo di aspettarsi che i rappresentanti occidentali, a causa delle crescenti tensioni nel nord del Kosovo, "arriveranno con un'idea geniale" e presenteranno una proposta "in cui non si chiederà nulla alla Serbia". (Seb)