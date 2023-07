Difesa: da Aula Camera applauso per militari italiani caduti e feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un applauso si è levato, da parte dell’Assemblea della Camera, per il tenente di vascello della Marina militare, Michele Savarese, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a La Spezia, e per tutti i militari deceduti e feriti. "Le nostre condoglianze alla famiglia del tenente di vascello, Savarese, così come sento di esprimere da parte del governo il ricordo per tutti i caduti che quest’anno ci hanno lasciato in servizio ed augurare pronta guarigione ai feriti, in particolare ai nostri militari coinvolti in Kosovo", ha detto, in Aula a Montecitorio, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. (Rin)