Kosovo: Kurti reagisce alle misure punitive di Bruxelles, “crediamo ancora nell’Unione” (2)

- Il direttore generale per l’Allargamento della Commissione Ue, Jan Koopman, ha dichiarato nei giorni scorsi che sono in fase di preparazione delle misure per il Kosovo. Durante un dibattito presso la commissione Esteri del Parlamento europeo, Koopman ha menzionato la sospensione delle attività di tutti i gruppi di lavoro impegnati per l'Accordo di stabilizzazione e associazione (Asa), la sospensione del finanziamento dei programmi dell'Ue, la non approvazione dei progetti del Fondo per gli investimenti nei Balcani occidentali, nonché la sospensione delle riunioni a livelli politici. Koopman ha sottolineato che queste misure "non sono state prese alla leggera" e che sono reversibili se verranno prese le misure giuste per ridurre le tensioni nel nord del Kosovo. (segue) (Alt)