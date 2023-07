Business news: Cina, si dimette l’amministratore delegato alla logistica di JD.com

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato del braccio logistico del colosso e-commerce cinese JD.com, Yu Yui, si è dimesso dopo due anni per ragioni di salute. Lo riferisce la società in una nota, ringraziando Yu per il lavoro svolto. La sua posizione sarà ricoperta da Hu Wei, precedentemente a capo della divisione dello sviluppo del prodotto. Le dimissioni sono state annunciate una settimana dopo l’ambizioso piano di crescita presentato dal JD.com il 18 giugno. L’azienda con sede a Pechino punta infatti ad avere tre imprese nei prossimi 20 anni con un fatturato da 140 miliardi di dollari e un utile netto di 8 miliardi di dollari ciascuna; ad inserire cinque imprese nella lista Fortune Global 500; e a quotare sette società, ciascuna con una capitalizzazione di mercato di almeno 14 miliardi di dollari. A rassegnare le dimissioni è stato anche l’amministratore delegato di JD.com, Xu Lei, che sarà sostituito da Xu Ran. (Cip)