Difesa: Tajani, auguri di buona missione all'Amerigo Vespucci e al suo equipaggio

- Ben cinque continenti, tre oceani, 31 porti e 28 paesi in circa 20 mesi: auguri di buona missione all'Amerigo Vespucci e al suo equipaggio. Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Porteranno il nome dell'Italia in ogni angolo del mondo. Grazie alla Marina militare e al ministero della Difesa per questa preziosa iniziativa di diplomazia", ha aggiunto Tajani. (Res)