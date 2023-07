Business news: governatore Fed, probabili due rialzi dei tassi entro la fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’inflazione negli Stati Uniti ancora ben sopra l’obiettivo del 2 per cento e un mercato del lavoro ancora molto vivace, la maggior parte dei dirigenti della Federal Reserve ritiene che sia necessario alzare i tassi d’interesse almeno due volte entro la fine di quest’anno. Lo si legge nel discorso preparato dal governatore della banca centrale statunitense, Jerome Powell, per la Conferenza sulla stabilità finanziaria organizzata dal Banco de Espana a Madrid. Secondo le anticipazioni fornite dalla “Cnn”, Powell non indica quando i rialzi dovrebbero verificarsi, ma osserva che i problemi finanziari emersi lo scorso marzo – in particolare con il fallimento della Silicon Valley Bank (Svb) – potrebbero contribuire a irrigidire ulteriormente le condizioni per l’accesso al credito. Secondo il capo della Fed, in ogni caso, c’è ancora “tanta strada da fare” per riportare l’inflazione intorno all’obiettivo del 2 per cento. Dal marzo del 2022 l’istituto ha operato dieci rialzi consecutivi del tasso d’interesse, lasciato invece invariato questo mese intorno al 5-5,25 per cento. “Una forte maggioranza dei partecipanti al Comitato (federale per il mercato aperto, Fomc) – aggiunge tuttavia Powell - giudica appropriato alzare i tassi d’interesse due o più volte entro la fine dell’anno”. Da qui a dicembre sono in programma altre quattro riunioni del Fomc, la prima delle quali il 25 e 26 luglio prossimi. (Was)