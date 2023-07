Business news: imprese statali, reddito operativo aumentato del 6 per cento a gennaio-maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito operativo delle imprese statali della Cina si è attestato a 4.550 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2023, in aumento del 6,2 per cento su base annua. Lo indicano i dati del ministero delle Finanze. Nello stesso periodo, i profitti combinati delle suddette imprese sono aumentati del 10,9 per cento annuo, sfiorando 275 miliardi di dollari. Alla fine di maggio, il rapporto medio tra debito e patrimonio delle imprese a capitale statale era del 64,8 per cento, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno scorso. (Cip)