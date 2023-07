Business news: Tunisia, forte calo dell’esportazione della frutta nei primi sei mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esportazione della frutta ha subito un forte calo in Tunisia dal primo gennaio al 23 giugno 2023, scendendo a circa 14,3 mila tonnellate, rispetto alle 20,7 mila tonnellate dello stesso periodo del 2022. Lo ha reso noto il direttore responsabile delle esportazioni presso il consorzio della frutta, Tarek Tira, in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". Secondo Tira, il valore delle entrate in valuta forte ha raggiunto circa 60,5 milioni di dinari (18 milioni di euro), rispetto ai 68,1 milioni di dinari (20,2 milioni di euro) dello scorso anno. Il mercato libico, seguito da quello italiano, ha attratto la quota maggiore delle esportazioni tunisine. L'export di frutta estiva è costituito principalmente da angurie e pesche, che rappresentano circa il 62 per cento del totale destinato ai mercati esteri. Secondo Tira, il calo delle esportazioni è dovuto principalmente ai “fattori climatici che hanno influenzato la produzione nazionale”, ma la Tunisia, nel corso di quest'anno, punta a “esportare circa 50 mila tonnellate” di frutta. (Tut)