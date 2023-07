Business news: Egitto, ambasciatore d'Italia e Unido firmano due progetti sostenibili sul cotone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e l’organizzazione Onu per lo sviluppo industriale (Unido) hanno firmato due progetti per rafforzare la catena del valore del cotone egiziano e promuovere una crescita inclusiva e verde. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell’Unido. Alla presenza di funzionari del governo egiziano, Quaroni e l'ambasciatrice Fatou Haidara, direttrice generale della direzione Partenariati globali e Relazioni esterne dell’Unido, hanno firmato lo scorso 26 giugno, al Cairo, il progetto “Cotone egiziano - Fase II” e il progetto "Crescita verde inclusiva in Egitto" (Igge), alla presenza dell'ambasciatrice di Svizzera in Egitto, Yvonne Baumann. Le due iniziative, finanziate dall'Italia e attuate dall'Unido in stretta collaborazione con i ministeri egiziani del Commercio e dell'Industria, dell'Ambiente, dell'Agricoltura e della Bonifica, si rivolgono a settori vitali di grande rilevanza economica, sociale e ambientale e contribuiranno a sostenere catene di approvvigionamento sostenibili, a preservare risorse e a ridurre le emissioni di gas serra, in linea con la Vision 2030 dell'Egitto e con la strategia nazionale sui cambiamenti climatici Vision 2050. (Cae)