Business news: Senegal, Fmi stanzia prestito triennale di 1,8 miliardi di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un prestito triennale di 1,8 miliardi di dollari in favore del Senegal per sostenere la ripresa economica del Paese africano e proteggerlo da shock futuri. Degli 1,8 miliardi totali, riferisce l'Fmi in una nota, è previsto un esborso iniziale di circa 216 milioni di dollari. Il prestito triennale sosterrà anche gli sforzi del Senegal per far fronte agli effetti del cambiamento climatico. La guerra in Ucraina, osserva il Fondo, ha ostacolato la ripresa post-Covid-19, ha messo a dura prova le finanze pubbliche, ha aumentato i prestiti e ha esaurito le riserve nazionali in Senegal, la cui economia dovrebbe crescere dell'8,3 per cento nel 2023 grazie al traino previsto dall'avvio della produzione di petrolio e di gas. (Res)