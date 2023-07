Business news: Tunisia, entrate turismo e rimesse coprono il 150 per cento saldo annuale di prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate provenienti dal turismo in Tunisia e le rimesse inviate dai tunisini residenti all'estero hanno consentito di coprire il servizio del debito estero, cioè il saldo di prestiti ottenuti, per circa il 150 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla Banca centrale tunisina che hanno mostrato che le entrate del turismo sono aumentate di oltre il 53 percento fino al 20 giugno, per raggiungere 2,02 miliardi di dinari (598 milioni di euro), rispetto ai 1,32 miliardi di dinari (390 milioni di euro) del 2022. Le rimesse inviate dai tunisini residenti all'estero hanno registrato un leggero aumento del 4 percento, raggiungendo 3,64 miliardi di dinari (equivalenti a 1,08 miliardi di euro), rispetto ai 3,48 miliardi di dinari (pari a 1,03 miliardi di euro) nello stesso periodo dell'anno scorso. Il totale dei prestiti che la Tunisia deve rimborsare entro il 20 giugno 2023 è stimato a 3,73 miliardi di dinari (equivalenti a 1,11 miliardi di euro), rispetto ai 4,12 miliardi di dinari (equivalenti a 1,22 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2022. (Tut)