Business news: presidente iraniano Raisi, ribadiamo sostegno alla sovranità nazionale russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha espresso il proprio sostegno alla sovranità nazionale della Russia in relazione all'insurrezione guidata dal fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin. Lo ha affermato il presidente iraniano in una conversazione telefonica con l'omologo russo, Vladimir Putin, secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Da parte sua, Putin si è congratulato per l'arrivo dell'Eid al Adha, festa del sacrificio dell'Islam. I leader iraniano e russo hanno anche sottolineato le conseguenze negative delle azioni di “forze extra-regionali” sugli sviluppi della regione del Caucaso, ribadendo che dovrebbero essere "gli attori della regione" a risolvere i propri problemi “attraverso la cooperazione e il coordinamento con i Paesi vicini”. Nel loro colloquio telefonico, Raisi e Putin hanno anche discusso delle relazioni bilaterali commerciali ed economiche, definendo la cooperazione tra Teheran e Mosca nel corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud (Instc) “un modello di successo per l'interazione tra i due Paesi”. I due leader hanno infine menzionato il processo di pace di Astana, la cui 20esima riunione si è tenuta il 20 e 21 giugno scorsi. (Irt)