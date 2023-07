Business news: Toyota sintetizzerà idrogeno da biogas in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha annunciato un piano per la produzione di idrogeno da biogas in Thailandia. Il piano è parte di un progetto col conglomerato thailandese Charoen Pokphand Group (Cp Group) per assistere la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Toyota sintetizzerà l'idrogeno presso il suo quartier generale per l'Asia-Pacifico nella provincia di Samut Prakan, a sud di Bangkok. Il biogas verrà prodotto dagli escrementi degli allevamenti di pollame di Cp Group e altre aziende, e da rifiuti umidi di ristoranti e caffetterie della provincia. (Git)