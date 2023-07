Business news: Cina, S&P Global taglia stime di crescita al 5,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating S&P Global ha tagliato le stime di crescita della Cina dal 5,5 per cento al 5,2 per cento anno su anno nel 2023, facendo riferimento a una ripresa economica "irregolare" e a ritardi nell'industria e negli investimenti. Lo si apprende da una nota dell'agenzia, diramata dopo le stime al ribasso di Goldman Sachs. La banca d'investimento statunitense ha tagliato le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) cinese nel 2023 dal 6 al 5,4 per cento, in ragione della persistente fragilità del settore immobiliare e di venti contrari "più sfavorevoli del previsto". (segue) (Cip)