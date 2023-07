Moldova: comune Chisinau offre 5 mila euro a famiglie vittime attentato aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Chisinau offrirà un sostegno economico di 100 mila leu (5 mila euro) a ciascuna famiglia delle vittime dell’attentato compiuto ieri nell’aeroporto internazionale cittadino. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ipn”. Le risorse saranno stanziate dal fondo di riserva municipale, come ha reso noto su Facebook il sindaco di Chisinau, Ion Ceban. L’aggressore, un cittadino del Tagikistan, dopo essere atterrato dalla Turchia non ha ottenuto il permesso per entrare nel territorio moldavo. Mentre veniva scortato per rimpatriare, l’uomo ha rubato la pistola di una guarda di frontiera e ha iniziato a sparare, uccidendo due persone. A perdere la vita sono stati un agente della polizia di frontiera e una guardia di sicurezza. L’attentatore è poi stato bloccato dalla brigata di polizia per scopi speciali della Moldova.(Rob)