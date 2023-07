Business news: fondo statale giapponese acquisterà produttore materiali per chip Jsr Corp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d'investimento sostenuto dallo Stato Japan Investment Corp (Jic) acquisirà il produttore di materiali per semiconduttori Jsr Corp. al prezzo di 900 miliardi di yen (circa 6,3 miliardi di dollari). Lo ha annunciato l'azienda nell'ambito delle iniziative del Giappone per rafforzare le catene di fornitura nazionali del settore dell'elettronica. L'acquisizione dovrebbe consentire di accelerare la crescita di uno dei maggiori produttori di fotoresist, un materiale cruciale per la produzione di microchip, circuiti stampati e per il settore delle nanotecnologie. L'operazione dovrebbe essere effettuata a dicembre, e portare all'uscita di Jsr dalla Borsa di Tokyo. (Git)