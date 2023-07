Business news: Tesla, vendite in Cina dovrebbero aumentare del 13 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli prodotti dal colosso statunitense Tesla in Cina dovrebbero attestarsi a 155 mila unità da aprile a giugno, in aumento del 13 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo prevede un analista della China Merchants Bank, Shi Ji. Tuttavia, la quota di Tesla nel mercato cinese delle auto elettriche a batteria dovrebbe ridursi nel periodo di riferimento al 13,7 per cento a beneficio di case automobilistiche cinesi quali Byd e Aion. Le stime si pongono in linea con quelle della Deutsche Bank, secondo cui le vendite di veicoli Tesla in Cina nel secondo trimestre si attesteranno a 153 mila unità. (Cip)