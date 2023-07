Business news: intelligenza artificiale, titoli cinesi crollano dopo indiscrezioni su nuove restrizioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato un crollo delle azioni delle società operanti nel campo dell'intelligenza artificiale dopo che il "Wall Street Journal" ha riferito di una nuova tornata di sanzioni al vaglio degli Stati Uniti nei confronti di Pechino. Le restrizioni, riferisce la testata statunitense, riguarderebbero in particolare l'esportazione in Cina di microchip necessari ai generatori di intelligenza artificiale. A seguito dell'indiscrezione, l'Indice Csi di intelligenza artificiale relativo alla Cina ha ceduto il tre per cento nei mercati asiatici. In calo anche le azioni di colossi del digitale quali Tencent e Alibaba, che hanno perso rispettivamente l'1,58 e l'1,6 per cento. Stando a quanto riferito dal "Wsj", Washington potrebbe limitare le esportazioni di microchip prodotti da Nvidia e da altre aziende già il prossimo luglio, nel tentativo di frenare i progressi tecnologici compiuti dalla Cina nel campo dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa non è stata confermata dal dipartimento del Commercio. (Cip)