Business news: Vietnam, crescita del 4,14 per cento nel secondo trimestre

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto del 4,14 per cento nel secondo trimestre dell’anno, con un’accelerazione della crescita rispetto al 3,32 per cento dei tre mesi precedenti. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica vietnamita. Il settore agricoltura, foreste e pesca, che contribuisce al Pil con una quota dell’8,53 per cento, è cresciuto del 3,25 per cento; l’industria, che fornisce il 23,63 del Pil, del 2,25 per cento; i servizi, che contribuiscono per il 67,84 per cento alla ricchezza nazionale, hanno registrato una crescita del 6,11 per cento. L’espansione del primo semestre è del 3,72 per cento. (Fim)