Business news: Vietnam, Fmi prevede rallentamento al 4,7 per cento quest’anno e raccomanda spinta sulle riforme

- L’economia del Vietnam dovrebbe crescere del 4,7 per cento quest’anno, contro l’otto per cento registrato nel 2022, un rallentamento dovuto sia a fattori esterni che interni. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi), al termine di una missione nel Paese guidata da Paulo Medas (14-29 giugno). L’organizzazione di Washington, in considerazione delle incertezze a breve termine, raccomanda politiche di salvaguardia della macroeconomia e della stabilità finanziaria e un’accelerazione delle riforme, per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, migliorando il clima d’impresa, potenziando le infrastrutture e investendo nell’istruzione. (Fim)