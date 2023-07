Business news: Giappone, 20 aziende si contenderanno progetti eolici per 7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 20 aziende, incluso il colosso commerciale Itochu e l'utility Tokyo Gas, intendono partecipare alla seconda tornata di aste pubbliche per i progetti legati all'energia eolica in Giappone, dal valore complessivamente stimato in 7 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Il governo giapponese ha pubblicato un invito a presentare offerte per parchi eolici offshore in quattro differenti siti lungo la costa del Mar del Giappone, con una capacità combinata di 1,8 gigawatt, equivalente a quella di due reattori nucleari. (Git)