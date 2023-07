Business news: Yemen, lanciati 20 progetti finanziati dall’Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio direttivo presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, ha inaugurato 20 progetti nel governatorato medidionale del Hadramaut, finanziati dal Programma di sviluppo e ricostruzione dello Yemen, messo in atto dall’Arabia Saudita, per un totale di 320 milioni di dollari. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nel capoluogo del Hadramaut, Al Mukalla, in presenza di rappresentanti del Programma di sviluppo saudita. I progetti riguardano vari settori, dalla costruzione di un ospedale specializzato in oncologia, il rinnovamento dell’ospedale universitario di Al Mukalla, la costruzione di una centrale elettrica da 25 megawatt e la realizzazione di strade nel capoluogo del Hadramaut, a Seiyun e in altre città. Tra i progetti lanciati, inoltre, ci sono la ricostruzione della postazione di Al Wadea, punto di passaggio al confine tra Yemen e Arabia Saudita, i restauri di conservazione del patrimonio della città vecchia di Shibam, la costruzione di due scuole e diversi programmi relativi ai settori dell’agricoltura e della pesca. (Res)