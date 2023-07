Germania: Scholz, aumento pensioni in vigore da oggi è “storico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha definito “storico” l’aumento delle pensioni che è entrato oggi in vigore in Germania. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Nel suo podcast settimanale, Scholz ha spiegato di essere riuscito a mettere “finalmente alla pari” le pensioni nella Germania orientale e occidentale. “L’allineamento è stato raggiunto un anno prima del previsto”, ha affermato il cancelliere tedesco, sottolineando che nella parte orientale del Paese si è registrato un aumento del salario minimo e un ulteriore sviluppo economico. Da oggi, con l’adeguamento, le pensioni aumenteranno di quasi il 4,4 per cento nella Germania occidentale e di quasi il 5,9 per cento in quella orientale. A oltre 30 anni dal ricongiungimento, il valore pensionistico nel Paese è ora uniforme a 37,60 euro. Questo valore indica a quanto ammontano i cosiddetti “punti di guadagno” che vengono accumulati negli anni di lavoro e che contribuiscono poi a determinare l’importo complessivo della pensione.(Geb)