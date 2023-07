D'Amico: Trancassini (Fd'I), ha scritto pagine indelebili storia Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia, agli amici e alla nostra comunità biancoceleste per la scomparsa di Vincenzo D'Amico. Un calciatore di grande talento con il quale abbiamo vinto lo storico scudetto del '74 e che ha scritto pagine indelebili della storia della Lazio. Ciao capitano, non ti dimenticheremo. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e presidente del Lazio club Montecitorio, Paolo Trancassini. (Com)