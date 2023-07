Business news: Laos, crescita economica del 4,8 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Laos è cresciuta del 4,8 per cento nel primo semestre dell’anno, al di sopra dell’obiettivo del governo, del 4,5 per cento. Lo ha riferito il ministro della Pianificazione e degli investimenti, Khamjane Vongphosy in apertura la quinta sessione ordinaria della nona legislatura dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale. Per lo stesso periodo si stima un’inflazione media del 38,06 per cento, con un tasso del 49,07 per cento per i generi alimentari. A maggio le riserve in valuta estera equivalevano a 4,03 mesi di importazioni. Per quanto riguarda il commercio estero, si prevede nei primi sei mesi del 2023 un export di 4,27 miliardi di dollari, con un aumento del 2,49 per cento su base annua, e un import di 3,27 miliardi di dollari con un incremento del 2,62 per cento. (Fim)