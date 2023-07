Business news: Jewellery & Gem Asia, oltre 50 aziende italiane presenti a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Hong Kong dal 22 al 25 giugno la fiera Jewellery & Gem Asia, appuntamento annuale organizzato da Informa Markets tornato nella città dopo tre anni di assenza e che ha riunito il variegato mondo della gioielleria globale. Cospicua la presenza italiana con oltre 50 aziende che hanno rappresentato sia il settore della gioielleria finita, sia lo spazio riservato al prodotto delle pietre “sciolte”. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Hong Kong. L’evento fa seguito all’International Jewellery Show svoltosi a marzo e precede l’importante appuntamento nello stesso settore in programma dal 18 al 24 settembre prossimi, giunto alla quarantesima edizione, e al quale si sono già registrate oltre 170 aziende italiane rappresentative della gioielleria, oreficeria, pietre, macchinari e tecnologia “Made in Italy”, presenza che si annuncia al quinto posto in termini di provenienza degli espositori. Nell’edizione della fiera appena conclusasi, il positivo trend post-pandemico di ripresa è stato corroborato dalla presenza di 22 mila visitatori unici registrati, in linea con i numeri degli anni pre-pandemia, così come la presenza di 1.700 espositori (di cui 1.155 esteri), l’87 per cento rispetto al 2019, a sostegno della rapida ripartenza di Hong Kong. L’intero comparto dell’industria gioielliera italiana e internazionale conferma un forte legame con la città, crocevia commerciale che nell’opinione degli operatori presenti rappresenta una meta insostituibile per chi vuole incontrare i compratori cinesi, del sud est asiatico, oltre a compratori europei ed americani. (Com)